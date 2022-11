Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (19 et 20 novembre)

Marché de Noël Lyon Can Do It !

Il a remporté il y a quelques semaines le titre de meilleur hôtel de France. L’Intercontinental du Grand Hôtel-Dieu accueille ce week-end le marché de Noël des créateurs Lyon Can Do It. Autant dire que les idées cadeaux (décoration, bijoux, accessoires, vêtements, cosmétiques, illustrations…) seront nombreuses sur place avec des créateurs de toute la région. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h. Entrée libre. Plus d’informations ici



Bazar de Noël de la SPA !

Direction le refuge de Brignais pour trois jours de festivités à compter de ce vendredi. La SPA de Lyon organise son Bazar de Noël. De nombreux articles neufs ou d’occasion seront à saisir : produits du terroir, bijoux, calendriers, jouets, accessoires pour animaux… Les bénéfices des ventes seront dédiés à l’accueil et la prise en charge d’animaux en détresse. L’occasion de faire plaisir pour la bonne cause. Rendez-vous ce vendredi (13h30 à 17h), ce samedi (10h à 17h) et dimanche (13h30 à 17h). Toutes les informations pratiques ici



Grande vente solidaire du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri !

Le Palais des Sports de Gerland accueille ce week-end la grande vente solidaire du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. De nombreux articles seront mis en vente par les bénévoles de l’association : vêtements, maroquinerie, meubles, jouets, livres, disques, bijoux, vélos, chaussures, brocante…Rendez-vous samedi (de 9h à 18h) et dimanche (de 10h à 18h). Entrée à 4 euros le samedi et 2 euros le dimanche. Gratuit pour les moins de 16 ans. Plus d’informations ici



Silk In Lyon !

Direction le Palais de la Bourse cette semaine pour la 4e édition de l’évènement mettant la soie à l’honneur. Silk in Lyon est de retour jusqu’à dimanche avec la présence d’une trentaine d’exposants, maisons traditionnelles, grandes marques et jeunes créateurs. Tous auront le même objectif : mettre en lumière leur savoir-faire autour de la soie. Des animations pour toute la famille sont au programme. Les informations pratiques ici



Vide penderie Les Débraillés !

Le rendez-vous mensuel des Débraillé.e.s est de retour. A l’approche des fêtes de fin d’année, retrouvez un vide-penderie avec des pièces éthiques ou de seconde main à prix tout doux. Des pièces chinées à 2 euros seront à saisir. Le rendez-vous est donné ce vendredi et ce samedi de 11h à 19h et ce dimanche de 11h à 18h à la boutique des Débraillé.e.s au 5 rue Saint-Polycarpe dans le 1er arrondissement. Entrée libre et gratuite. Toutes les informations sur l’évènement ici

ID d’Art !

Rendez-vous tout le week-end à La Sucrière pour le salon ID d’Art Lyon. L’occasion de venir à la rencontre d’artisans et créateurs mettant en avant le made in France. Ce sont en tout 200 savoir-faire qui seront réunis pour permettre au public de découvrir les talents de demain. Des ateliers sont également au programme. Le salon ID d’Art se déroule samedi et dimanche de 10h à 19h. Entrée à 6 euros sur place. Toutes les informations pratiques ici



Bourse aux affiches au Comoedia !

Les ventes sont au profit du Secours Populaire de Lyon. Une bourse aux affiches est prévue ce samedi à partir de 10h30 avec de nombreuses pépites venues tout droit des archives. Les cinéphiles trouveront très certainement leur bonheur. Les affiches seront à saisir dès 5 euros. Plus d’informations ici



Vide dressing à Away Hostel !

Un vide dressing, des cafés, des pâtisseries et des copinades sont au programme de cet évènement qui aura lieu ce samedi de 10h à 18h dans le 1er arrondissement. Direction Away Hostel à partir de 10h pour faire de bonnes affaires et passer un moment cocooning. Toutes les informations ici