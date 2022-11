Courtney Geraghty : "Intéressant d'être le miroir du monde au Théâtre de la Croix-Rousse"

Arrivée en janvier 2021, en pleine crise du Covid-19, Courtney Geraghty a pu lancer une saison pleine au théâtre de la Croix-Rousse.

Beaucoup de représentations en français, mais aussi des spectacles internationaux : "une caractéristique forte de la programmation".

Courtney Geraghty a cette "volonté d'être en résonnance avec les sujets qui traversent le monde aujourd'hui, qui nous bouleversent. C'est intéressant d'être le miroir du monde au Théâtre de la Croix-Rousse".

En ce moment se jouent les Illusions perdues, avec le rôle de Lucien interprété par une femme. "Ca participe à notre volonté d'être plus représentatif et inclusif dans la manière dont on fait le théâtre. La question du genre n'est plus centrale. Ca rend l'oeuvre très actuelle, sans rien enlever les états d'âme du personnage principal", indique Courtney Geraghty.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Spectacles internationaux

01:04 Inclusion

03:55 Succès des Illusions Perdues

04:39 Faire revenir le public après le Covid-19

05:58 Spectacles de décembre

08:27 Spectacles de janvier

10:26 Antigone en ukrainien