Verglas à Lyon : T5 perturbé et pont de la Guillotière fermé

Depuis le début de la matinée, des lecteurs témoignent de la formation de plaques de verglas dans le centre-ville. En effet, selon Météo Service Lyon, le mercure est descendu à -1° entre 7h et 9h ce lundi matin. Pour éviter tout accident grave, et alors que quelques cyclistes avaient déjà chuté, la police municipale a fermé un moment le pont de Guillotière dans le centre-ville de la capitale des Gaules. Les automobilistes étaient aussi priés de passer par un autre chemin pour éviter le dérapage. L’axe aurait été rouvert avec la levée du soleil et l’augmentation des températures extérieures. Des salages auraient aussi été effectués.

Autre conséquence du gel, cette fois sur les lignes du tramway T5. La station Eurexpo n’est plus desservie dans les deux sens de circulation, à cause des conditions météorologiques "qui empêchent le tram de la ligne de circuler normalement" selon TCL. Des bus relais ont été mis en place. Une reprise normale est espérée pour 10h environ.

Pour rappel, le tram-train de l’Ouest Lyonnais est aussi au ralenti ce lundi matin à cause du givre sur les lignes électriques.

J.D.