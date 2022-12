Lyon reste la métropole la plus attractive de France pour la sixième année consécutive

D'après les quatres critères du cabinet et parmi les autres métropoles françaises, Lyon se trouve en haut du classement. Ainsi, elle monte sur la dernière marche du podium pour les performances économiques, est première pour l'immobilier tertiaire et l'accueil des entreprises, deuxième pour la connectivité et le capital humain et troisième pour la qualité de vie. Au total, sa note sur l'indice d'attractivité et résilience du cabinet s'élève à 0,57. Elle se trouve devant Toulouse avec 0,51 et Bordeaux avec 0,50.

Lyon, ville créatrice d’emplois

Lyon est en haut du classement des métropoles pour les créations d’emplois en 2021. Selon le cabinet Arthur Loyd, la capitale des Gaules a perdu 5003 emplois en 2020 et en a créé près de 25 609 en 2021. Elle fait mieux que Aix-Marseille et Bordeaux qui complètent le podium. Poussée par la bonne dynamique de sa capitale départementale, le Rhône est le deuxième département (derrière Paris) qui créé le plus d’emplois. En effet, par rapport au 4ème trimestre 2019, le Rhône a créé pas moins de 28 300 emplois, ce qui représente une hausse de 3,9%. Cette dernière est supérieure à la moyenne nationale qui s’élève à +2,8%.

"Le dynamisme de Lyon confirme une tendance que nous observons depuis plusieurs années à l’échelle nationale : les grandes métropoles régionales sont les moteurs de l’économie française, et les départements les plus urbains sont à l’origine des plus fortes hausses d’emplois" précise Cevan Torossian, directeur du département Etudes & Recherche d'Arthur Loyd.

La région Auvergne-Rhône-Alpes se porte aussi bien

Toujours sur le terrain économique, la région Auvergne-Rhône-Alpes est également en forme. Ainsi, entre les trois derniers mois de 2019 et le deuxième trimestre 2022, ce sont près de 66 300 emplois qui ont été créés. Cela représente pas moins de 13% des créations nettes d’emplois dans le pays.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est également celle qui a attiré le plus de capitaux en faveur de la transition pour le climat, avec près de 900 millions en 2021. Ce montant s’élève à 1,2 milliard au premier semestre 2022, ce qui classe la région à la deuxième place derrière les Hauts-de-France.