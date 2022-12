Le Grand Mix du musée des Beaux-Arts aux Terreaux sacré meilleure illumination de la Fête des Lumières 2022

Le Grand Mix au musée des Beaux-Arts de Lyon a remporté le trophée des Lumières 2022. Organisé par la Ville de Lyon et France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, il récompense la meilleure illumination chaque année.

Et l'oeuvre du studio Inook de la place des Terreaux a largement conquis le coeur du public, avec 28% des voix.

En utilisant la technique du deepfake, les artistes ont donné vie aux portraits du musée, en les faisant chanter des titres contemporains, de ACDC à Britney Spears et Philippe Katerine.

Le studio Inook est un habitué des récompenses. Diplômés de l’ESDI, Moetu Batlle et David Passegand ont créé et développé ensemble depuis 20 ans ce bureau de design numérique. Ce sont eux qui ont imaginé les fameux Anooki, qui avaient également régalé le public de la Fête des Lumières et obtenu leurs faveurs en 2014.