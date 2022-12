Laurent Wauquiez veut "zéro délinquance dans les gares" en Auvergne-Rhône-Alpes

Ce dispositif inédit en France sera progressivement étendu à 4 autres gares d’Auvergne-Rhône-Alpes : Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Lyon – Perrache et Lyon – Part-Dieu.

"Les gares demeurent des zones où sévissent des délinquants et où l’insécurité est toujours présente : en France, près d’un tiers des vols et 20% des violences sexuelles et coups et blessures recensés ont lieu à l’occasion d’un trajet en train ou dans un rayon de 750m autour d’une gare", justifient les services de la Région.

Après avoir investi 30 millions d’euros pour déployer 2 300 caméras de vidéoprotection dans les gares et 35 millions d’euros pour équiper les rames de 1 300 nouvelles caméras et doubler des effectifs de la SUGE, la Région entend aller plus loin. Dès janvier 2023, l’expérimentation sera menée à un double niveau. Sur le périmètre ferroviaire, où les effectifs de la SUGE augmenteront. On notera aussi le renforcement de la présence des forces de sécurité privée, le déploiement de bornes d’appel d’urgence, très visibles, "permettant à toute victime ou témoin d’un acte délictueux d’appeler un opérateur de sûreté en charge de traiter l’appel 24/24h et 7/7 jours".

Des travaux seront également menés pour sécuriser certains espaces au sein des gares, comme aux abords, via le renforcement de la vidéoprotection ou encore le déploiement de bornes anti-véhicules-béliers.

Cette expérimentation sera menée en lien étroit avec le ministère de la Justice pour apporter une réponse pénale ciblée et adaptée, en favorisant les peines et les mesures d’interdiction à paraître dans les gares, les travaux d’intérêt général au profit de la SNCF et en nommant un magistrat-référent pour les infractions commises dans les transports.

"Trop de délits, trop d’agressions, trop de vols sont commis dans nos gares. C’est une situation qu’on ne peut pas accepter. Dès 2016, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a mené une politique très ambitieuse pour sécuriser ses trains et ses gares. Nous avons déployé des caméras dans nos gares et nos rames, sécuriser les abords des gares, augmenter les effectifs de la police ferroviaire, favoriser la création du CRST de Lyon – Part-Dieu. Tous ces investissements nous permettent aujourd’hui de passer un cap supplémentaire : tout faire pour tendre vers le zéro délinquance dans nos gares. C’est un objectif très ambitieux, mais on peut y arriver en renforçant encore la présence policière, en investissant plus, en travaillant avec la Justice et les forces de l’ordre. Il n’y a pas de fatalité à la hausse de l’insécurité", a notamment déclaré Laurent Wauquiez, le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

A Valence ainsi, le lancement de l’expérimentation nécessitera un investissement régional de près de 2 millions d’euros.