10 morts dont 5 enfants à Vaulx-en-Velin : "l’horreur vient de toucher notre commune voisine" pour Grégory Doucet

Et ce depuis l’annonce du terrifiant bilan de l’incendie dans la nuit de jeudi à vendredi à Vaulx-en-Velin : 10 morts dont 5 enfants âgés de 3 à 15 ans. Des blessés graves sont aussi à déplorer.

Dans une publication sur Twitter, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a réagi : "nos pensées vont aux familles et proches des victimes. J’ai exprimé la solidarité des Lyonnaises et Lyonnais à la maire Hélène Geoffroy".

D’autres responsables politiques ont aussi affirmé leur tristesse après ce dramatique sinistre. Parmi eux, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard : "Toutes mes pensées aux proches et aux familles des victimes et des blessés. Les services de la Métropole sont mobilisés pour les habitants, aux côtés des pompiers et soignants engagés sur place".



Autre réaction, celle de l’Olympique Lyonnais : "nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs proches. Ce terrible drame plonge la Métropole de Lyon dans une infinie tristesse".

L’horreur vient de toucher notre commune voisine de Vaulx-en-Velin. Dix personnes, dont 5 enfants, ont perdu la vie dans un incendie ce matin. Nos pensées vont aux familles et proches des victimes. J’ai exprimé la solidarité des Lyonnaises et Lyonnais à la maire @HeleneGeoffroy. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) December 16, 2022