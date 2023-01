Vénissieux : Il tente de bruler une voiture contre de l'argent

Les faits se sont déroulés le 30 décembre au soir, rue de la Démocratie, un homme âgé de 36 ans tentait de mettre feu à une voiture. Après un premier essai vain plus tôt dans la soirée, il est revenu 3h sur les lieux plus tard avec un liquide inflammable, mais les policiers alertés avaient déjà mis en place un dispositif de surveillance, qui leur a permis d’appréhender le suspect à temps. Seul le siège du conducteur et le toit du véhicule ont été calcinés.

La raison de ce geste ? L’individu dit avoir fait la rencontre d’une personne en soirée avec qui il aurait évoqué le fait de brûler une voiture contre de l’argent.

Quelques jours plus tard le suspect dit avoir reçu un appel lui disant de brûler cette voiture moyennant une somme d’argent qu’il n’a finalement jamais reçu. Le suspect a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire en comparution immédiate et devra se présenter devant le juge en mai prochain.