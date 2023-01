Que retenir des voeux 2023 aux Lyonnais du maire Grégory Doucet ?

Le maire écologiste de Lyon a partagé sa prise de parole en trois thèmes.

Le premier, "Que retenir de 2022", n'est pas très gai. Grégory Doucet revient sur la crise du Covid, la guerre en Ukraine et termine avec l'actuelle crise énergétique qui le pousse d'ailleurs à augmenter la taxe foncière cette année.

"Notre plan nous permet de limiter une partie de ces conséquences. Notre priorité sera toujours de maintenir les services publics. C'est tout le travail réalisé dans cet esprit de coopération et d'engagement qui me rend particulièrement fier depuis deux ans", indique le premier magistrat lyonnais.

Pour 2023, Grégory Doucet annonce qu'il fera des réunions publiques pour faire le point à mi-mandat : "Une année d'échanges dans tous les arrondissements. Ce sera un moment démocratique, décentralisé où l'esquisse d'un premier bilan vous sera présenté. J'espère vous y voir, vous croiser, échanger quelques mots ou quelques idées pour continuer d'avancer ensemble".

Grégory Doucet promet aussi "une année pour nos enfants" avec de nouvelles écoles, cours-nature et rues piétonnisées. "La ville se transforme, bouge, change pour eux, avec eux", dit l'élu, rappelant que Lyon accueillera aussi à l'automne la Coupe du Monde de rugby.

"On se souhaite que cette année soit à la hauteur de nos espérances, pleine de satisfactions personnelles et professionnelles. Parce que prendre soin les uns des autres reste notre cap, je vous souhaite la meilleure santé possible", conclut Grégory Doucet.