Vie chère et retraites : un rassemblement à Lyon ce samedi

Ce samedi, à Lyon, il aura celui d'un rassemblement non-déclaré en préfecture.

Pas de grand défilé mais une mobilisation pour dénoncer la vie chère et prôner la protection des retraites.

Le rendez-vous est fixé à 14h, place Sathonay dans le 1er arrondissement. Un lieu exigu qui laisse à penser que la participation ne sera pas très forte, malgré le retour annoncé des Gilets jaunes et la colère qui doit monter crescendo, à mesure que l'Assemblée Nationale évoquera le texte présenté cette semaine par Elisabeth Borne.

Pour rappel, l'ensemble des organisations syndicales appellent à une première journée de grève et de manifestation ce jeudi 19 janvier.

Selon la CGT, "cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs, et plus particulièrement ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population, et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue. Elle va aggraver la précarité de ceux n’étant déjà plus en emploi avant leur retraite, et renforcer les inégalités femmes-hommes. Ce projet gouvernemental n'a rien d'une nécessité économique, c'est le choix de l'injustice et de la régression sociale".