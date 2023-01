Cours Gambetta à une voie, végétalisation, CLIP rénové : le plan des Verts pour la Guillotière

Dans le but d’apaiser la place et de la rendre plus vivante, la Ville de Lyon et la Métropole se sont associées pour de multiples travaux. Ainsi, la place Gabriel Péri va se refaire une beauté. Elle va être partiellement végétalisée et les trottoirs vont être élargis pour laisser plus de place aux piétons. De nouveaux passages cloutés vont par ailleurs être créés.

Mais qui dit trottoir dit aussi circulation. Le cours Gambetta va ainsi être également végétalisé et des places de parking vont être supprimées. D’un autre côté, des places de livraison vont quant à elles voir le jour. Enfin, des toilettes publiques vont être installées tout le long du cours. En revanche, l’idée de la piétonnisation de la rue de Marseille a finalement été abandonnée. Pour autant, le maire de Lyon Grégory Doucet envisage une piétonnisation "ponctuelle".

D’autres travaux vont avoir lieu au niveau des transports. Les quais du tramway T1 vont être allongés au niveau de l’arrêt de la Guillotière. Concernant la voie lyonnaise 12, des premières discussions vont avoir lieu le 27 février. Si elle voit le jour, le cours Gambetta pourrait passer à une seule voie de circulation.

Le plan d'action autour de Gabriel Péri avance !



✅ Accompagnement social L37 🫂, sécurité 👮‍♂️, animation ♟️, propreté 🧹

▶️ Lutte contre habitat indigne



Et des aménagements à venir:

👉 2023: végétalisation Gambetta, apaisement P. Bert, requalification petite place

👉 2025: VL12 pic.twitter.com/0gFHx9dY2X — Valentin Lungenstrass (@vlungenstrass) January 30, 2023

"Lutter contre les habitats indignes"

Au-delà de la place en elle-même, la question du logement est également importante. Le quartier de la Guillotière compte un tiers d’habitants sous le seuil de pauvreté et 24% d’étudiants. Le vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l’habitat et au logement social, Renaud Payre, veut "lutter contre les habitats indignes".

Le bâtiment du CLIP ne sera finalement pas détruit, il devrait par conséquent voir sa façade être rénovée. Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, demandent aux 400 propriétaires de "faire le nécessaire". Une étude urbaine va par ailleurs débuter dans les semaines qui viennent pour définir les grands principes d’aménagement.

Grégory Doucet se félicite de ces nombreuses avancées et des travaux à venir : "J’espère que demain, la place Gabriel Péri pourra devenir un des exemples où il fait bon vivre."

Pour un côut total de 13 millions d'euros, reste à voir si la végétalisation et la suppression des places de parking permettra vraiment d’apaiser définitivement cette place bien occupée par les policiers.

A.C.