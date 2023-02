Attaqué en diffamation pour avoir révélé les contraventions d'une élue d'opposition, le maire de Pierre-Bénite relaxé

Et elle a décidé de relaxer Jérôme Moroge. Le maire LR de Pierre-Bénite était poursuivi pour diffamation par Anissa Hidri, élue d'opposition.

Cette dernière reprochait à l'édile d'avoir révélé en public ses ennuis avec la police. La scène remonte au 26 mai 2020. Anissa Hidri avait pris la parole pour évoquer les conditions de travail des agents municipaux durant la première vague du Covid-19. Une situation "honteuse" et "scandaleuse" selon elle.

Vexé, Jérôme Moroge avait ensuite indiqué être "surpris d'être appelé à respecter la loi par la première personne à être verbalisée pour ne pas avoir respecté le confinement sur Pierre-Bénite", évoquant aussi des verbalisations pour feux rouges grillés et téléphone au volant.

Le tribunal lyonnais a estimé que les faits étaient avérés et ne relevaient donc pas de la diffamation.

"Outre le temps que j’ai perdu à gérer cette affaire et l’atteinte portée à mon intégrité, il me paraît important de signaler que ce genre de demande infondée et abusive contribue largement à alimenter les dysfonctionnements de notre système judiciaire. Des plaintes de ce type viennent inutilement engorger les tribunaux et nuisent à l’efficacité de la justice, dont la mission première est surtout d’assurer la sécurité de nos concitoyens ainsi que le bon fonctionnement de notre société", a réagi Jérôme Moroge concernant cette affaire.