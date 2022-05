Le maire de Pierre-Bénite retentera sa chance en juin aux élections législatives dans la 12e circonscription du Rhône. Battu en 2017 par Cyrille Isaac-Sibille (MoDem), il garde l'étiquette LR en dépit du faible score de Valérie Pécresse à la présidentielle. "On se remet facilement en allant sur le terrain. Les électeurs n'avaient pas imprimé ce que notre candidate représentait. Ils ont besoin d'élus qu'ils connaissent pour porter leurs préoccupations à Paris", explique Jérôme Moroge.

"On ne veut plus de ces députés qui sont uniquement des porte-paroles de Paris et qui votent 100% des lois", poursuit-il, visant ensuite les actuels élus : "La Métropole, sur le métro E, le cimetière de Charly, le téléphérique, le pont de Vernaison, on n'a jamais été défendu par nos parlementaires".

Conseiller régional dans la majorité de Laurent Wauquiez, Jérôme Moroge défend la décision de procéder à des coupes dans les subventions de la culture à Lyon et Grenoble. "Un habitant de l'Ain, c'est 2 euros de politique culturelle. Celui de la Métropole de Lyon, c'est 16 euros. Il faut un rééquilibrage, sans toucher au budget. (...) Il est de notre devoir d'aller sur les territoires plutôt que sur les grandes structures subventionnées qui ont les moyens de continuer à vivre", indique-t-Il.

Jérôme Moroge a été sur les bancs de la Région Rhône-Alpes en même temps qu'un certain Damien Abad, aujourd'hui ministre dans la tourmente après des accusations de viols.

"Ce sont des faits très graves, reconnaît l'édile. J'espère que nous aurons très rapidement un éclairage sur ce qui s'est passé. Quand on a un projet à porter, on ne peut pas être sali et voir sa crédibilité entâcher".

Le maire de Pierre-Bénite est aussi revenu sur la polémique de la pollution aux perfluorés. Si les noms d'Arkema et Daikin ont été cités dans l'enquête de France Télévisions, Jérôme Moroge a porté plainte contre X : "C'est un vrai sujet de fond à mener d'un point de vue législatif".

00:00 Se relever après le fiasco de la présidentielle

00:52 Ligne politique

01:54 Changer la Métropole

02:27 Laurent Wauquiez

04:42 Coupes budgétaires à la culture

08:00 Régions vs. maires écologistes

09:41 Damien Abad

13:01 Pollution à Pierre-Bénite