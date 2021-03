Alexandre Vincendet, président sortant des Républicains du Rhône et de la Métropole de Lyon, aura comme adversaire Jérôme Moroge. Le maire de Pierre-Bénite officialise sa candidature dans un message adressé aux militants LR qui voteront les 12 et 14 avril. Dans lequel il en profite pour glisser quelques tacles au maire de Rillieux-la-Pape : "A quelques semaines d’élections locales majeures, à quelques mois de l’élection présidentielle, il est indispensable de retrouver une fédération du Rhône forte et conquérante. À vos côtés, avec votre soutien, notre mouvement doit redevenir une force de frappe redoutée, un outil performant au service de nos idées, de nos adhérents et de nos élus locaux pour animer, proposer, organiser et gagner. Je souhaite aussi incarner une candidature positive : notre fédération ne peut se résumer à une addition de chapelles ; l’esprit de clan finit toujours par décourager les militants, même les plus fidèles. Retrouvons l’esprit de rassemblement qui a permis nos plus belles victoires !".

Quand certains élus estiment en off qu'Alexandre Vincendet se sert de la fédération pour bâtir ses ambitions personnelles aux dimensions nationales, Jérôme Moroge communique en fonction : "Je ne brigue aucune fonction partisane à l'échelle nationale. Ma seule ambition est de rebâtir notre mouvement dans le Rhône, avec vous, pour vous et nos valeurs. Ensemble, relevons le défi pour refaire de notre famille politique un mouvement populaire prêt à affronter les prochaines échéances électorales".

Reste désormais à savoir si le maire de Pierre-Bénite ira jusqu'au bout. Mais aussi si d'autres candidats s'inviteront dans ce duel annoncé.