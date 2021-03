Présidence des Républicains du Rhône et de la Métropole de Lyon : un possible candidat contre Alexandre Vincendet

Alexandre Vincendet, menacé à la tête de la fédé LR ? - LyonMag

A un an de la prochaine élection présidentielle, les adhérents des Républicains du Rhône et de la Métropole de Lyon vont être appelés les 12 et 14 avril prochain à renouveler leurs instances locales.













A ce titre, l’actuel président de la fédération rhodanienne Alexandre Vincendet va être soumis à renouvellement. Lors de sa première élection en octobre 2018, le maire de Rillieux-la-Pape était le seul candidat en piste. Son succès était alors garanti puisque Patrice Verchère, un temps candidat, avait renoncé après avoir négocié en amont un poste de secrétaire départemental du parti. Cette fois, la situation pourrait bien être quelque peu différente. Alexandre Vincendet est loin de faire l’unanimité, notamment auprès des élus. Son cafouillage lors des municipales à Villeurbanne, où il a parachuté au front l'inconnu Marc Atallah avant que ce dernier n'abandonne, n’a pas vraiment servi sa cause. Certains maires lui reprochent d’être un peu trop directif. Et surtout d’afficher un peu trop ses ambitions personnelles. Selon nos informations, ils sont plusieurs élus à encourager discrètement l’actuel maire de Pierre-Bénite Jérôme Moroge à se lancer dans la bataille. Rien ne dit cependant que ce dernier ira jusqu’au bout. Sur le papier, il peut effectivement compter sur le soutien des militants de sa 12e circonscription qui pèse lourd dans l’effectif global. Mais dans le même temps, il sait qu' Alexandre Vincendet, conseillé par l'influent Jérôme Lavrilleux, n’est pas du genre à subir passivement les événements. On peut imaginer sans peine que le maire rillard a, depuis deux ans, profité de son poste de patron de la fédération pour caresser les militants dans le sens du poil ; et éventuellement pour en recruter de nouveaux qui, le jour venu, glisseront le bon bulletin dans l’urne. G.A.