Frédéric Hocquard : "Une appréhension positive depuis des années de la vie nocturne à Lyon"

Mardi soir, Frédéric Hocquard participait à une rencontre avec la Manufacture de la Cité à Lyon. L'adjoint d'Anne Hidalgo chargé de la Vie nocturne à Paris est plutôt enthousiaste sur ce qui se passe entre Rhône et Saône. Il évoque "une appréhension positive depuis des années de la vie nocturne à Lyon. C'est une des villes qui rayonne sur le plan des musiques électroniques".

Lyon est même une "ville assez inspirante", y compris pour la capitale. Frédéric Hocquard se félicite d'ailleurs de voir Vincent Carry (Le Sucre, les Nuits Sonores) collaborer davantage avec Paris que Lyon désormais.

La vie nocturne, c'est aussi un équilibre à trouver pour le bien-être des habitants. "Vous avez un côté "not in my backward" chez les Parisiens et les Lyonnais. Ils veulent bien aller faire la fête quelque part mais quand ils rentrent chez eux, ils ne veulent pas de terrasse en bas", note l'élu.

Le Parisien est aussi président de la fédération nationale des collectivités pour la culture. Lorsque la Région Auvergne-Rhône-Alpes a baissé ses subventions à plusieurs structures culturelles lyonnaises, il est monté au créneau : "Les collectivités ont des difficultés à boucler leurs budgets car il y a une pression fiscale. La solution ne peut pas consister en la baisse des budgets culture".

00:00 Vie nocturne lyonnaise

02:02 Eclairage urbain la nuit

03:30 Terrasses

05:35 Habitants qui fuient les centre-villes

07:57 Baisses de subventions de la Région