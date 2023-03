Castres – LOU Rugby : "Ce déplacement n'est jamais simple"

Mais où s’arrêtera le LOU ? Après 5 victoires consécutives en championnat, les Rouge et Noir sont en pleine forme et comptent bien ne pas s’arrêter en si bon chemin. Mais rien n’est joué à l’avance. "Ce déplacement n’est jamais simple", avoue Xavier Garbajosa, entraîneur du LOU Rugby, qui concède même que "ce n’est pas le bon moment pour affronter une équipe castraise en manque de points".

Avec une seule victoire au compteur des Castrais sur leurs 11 derniers matchs, les Olympiens ne sont pas dans une bonne passe. Mais encore une fois, l’entraîneur du LOU ne sous-estime jamais son adversaire : "Certes, ils ont une forme de pression, mais c’est dans l’adversité que l’on reconnaît les grandes équipes. Et Castres a cet ADN".

Si le LOU ne met pas les ingrédients, "cela risque d’être compliqué", continue Xavier Garbajosa. Avant d’ajouter : "Si l’on veut repartir de chez eux avec un résultat, il va falloir tout bien faire, et surtout mieux qu’eux".

Avec pour objectif le top 6 en début de saison, les Rouge et Noir sont en bonne passe de réussir. Mais attention, rien n’est joué. "Nous sommes toujours dans un mouchoir de poche, donc pour l’instant, on se focalise uniquement sur la qualification et intégrer le top 6 en fin de saison", explique le 3ème ligne lyonnais Loann Goujon.

Coup d’envoi de la rencontre samedi à 17h15 au stade Pierre-Fabre.