Réforme des retraites : le député du Rhône Cyrille Isaac-Sibille aurait "voulu voter la loi"

Le député MoDem du Rhône Cyrille Isaac-Sibille s'est fendu d'un communiqué de presse pour "assurer" la majorité de son soutien ce jeudi.

"Oui, j’aurais voulu voter la loi pour sauvegarder notre régime de retraite par répartition ! Oui, j’aurais souhaité que le Gouvernement, comme il l’a fait au Sénat, trouve, à l’Assemblée nationale, une majorité de projet ! Oui, je regrette l’inconstance de députés Les Républicains qui n’est plus un parti de Gouvernement mais un parti d’opportunistes !", écrit le parlementaire.

Pour Cyrille Isaac-Sibille désormais, "le vrai danger pour notre démocratie, c’est l’obstruction, les outrances et les contrevérités des opposants à cette réforme. Le vrai danger pour notre démocratie, ce serait de déclencher une crise politique nous amenant de manière inexorable et plus ou moins rapidement, vers le chaos !"