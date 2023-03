Réforme des retraites : un réseau TCL très légèrement perturbé mardi à Lyon

Dans un communiqué ce dimanche, Keolis annonce qu’il sera "très légèrement perturbé". Et effectivement, rares sont les lignes qui ne fonctionneront pas.

Métros et funiculaires circuleront normalement, tout comme les tramways T1, T5, T6 et T6. La ligne T2 circulera avec une fréquence de 7 minutes, le T3 avec une fréquence de 9 minutes et le T4 avec une fréquence de 7 à 10 minutes.

Concernant les bus, la ligne S1 ne circulera pas, tandis que les lignes 14, 15 et 63 circuleront avec une fréquence allégée.

Attention, les ramassages scolaires Junior Direct seront impactés : pas de service à 7h20 pour le JD002 (Vernaison-Irigny Collège), pas de service à 7h57 pour le JD441 (Vernaison-St Genis Lycée Descartes), pas de service à 16h40 pour le JD2/15 (Irigny Collège-Charly) et pas de service à 17h35 pour le JD010 (St Genis Lycée Agrotec-Lyon Perrache).