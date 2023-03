La consommation de cocaïne en forte hausse en Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sont les résultats d’un rapport de l’observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) publié ce lundi. Ainsi, en 2010, seulement 1,2 passage aux urgences sur 100 000 concernait la consommation de cocaïne dans la région. Douze ans plus tard, ce chiffre a nettement explosé pour atteindre 22,9 passages sur 100 00 soit une multiplication par 19 du nombre d’arrivées aux urgences.

Majoritairement, cela concerne des intoxications (65% des cas), une dépendance (13%) ou un sevrage (7,5%). Pour faire le portrait-robot du consommateur, il s’agit d’un homme (75% des cas) âgé de 32 ans en moyenne.

Mais cette augmentation de consommation n’est pas un phénomène local puisque cette hausse est nettement visible dans toutes les régions de France. Ainsi en Bretagne, les taux de passages sont passés de 4,3 à 34,4 ; en Nouvelle-Aquitaine ils ont grimpé de 3 à 20,6 et dans le Grand-Est ils sont de 19,9 tandis qu’ils n’étaient que de 8,7 en 2010.

D’après l’OFDT, ces chiffres peuvent s’expliquer par la circulation depuis une dizaine d’années d’une cocaïne dont la teneur en principe actif augmente ou encore l’émergence des nouveaux produits de synthèse plus puissants et toxiques. De plus, la consommation de cocaïne mêlée avec l’alcool augmente la durée et la puissance des effets psychoactifs ainsi que la toxicité cardiaque.