Lyon : des compotes contaminées à la listeria livrées dans des crèches

Ces purées de fruits ont été conçues par la cuisine centrale Ansamble du Mornant qui livre plus de 300 crèches dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. D’après la Préfecture du Rhône, qui confirme une information du Figaro, les premières traces de la bactérie sont apparues dans un lot de plus de 2300 repas livrés le 7 mars et conçus la veille dont la date limite de consommation était fixée au 9 mars. C’est une crèche du 7e arrondissement de Lyon qui a été la première victime de la listeria. Etant donné que les résultats d’analyse ont été connus le 14 mars, des enfants ont donc pu en consommer avant.

Sous la demande de la Direction départementale de la protection des personnes (DDPP) du Rhône, la société Ansamble doit avertir les 304 établissements concernés ainsi que tous les parents en leur indiquant les recommandations sanitaires prévues.

Pour l’heure, aucun enfant n’a été contaminé par ces compotes, mais le délai d’incubation peut grimper jusqu’à 28 jours ce qui amène au 2 mai. Les parents sont donc appelés à être particulièrement vigilants tout le mois d’avril et à faire attention à toute apparition de symptômes. Ces derniers se manifestent par une fièvre, des maux de têtes et parfois des troubles digestifs, nausées, vomissements ou diarrhées explique le ministère de la Santé.

Pour l’instant, la cuisine de Mornant a été fermée le temps que les recherches permettent de découvrir l’origine de la contamination. Pour palier l’arrêt de la centrale, c’est désormais à Ternay que les repas sont préparés.

La DDPP ajoute qu’un "plan renforcé de nettoyage, de désinfection et de contrôle" sera réalisé dans l’enceinte de la cuisine de Mornant.