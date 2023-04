Lyon : il frappe un contrôleur TCL puis bouche les toilettes du commissariat

Mardi 11 avril, un agent des TCL était en train de contrôler les titres de transports des usagers. La routine, jusqu’à ce qu’un homme de 35 ans refuse de se faire contrôler et lui assène une gifle. Selon Le Progrès, lorsque les forces de l’ordre sont arrivées sur place, l’auteur présumé des faits a résisté à l’interpellation en outrageant les deux policiers.

Ainsi, l’homme devait être jugé jeudi par le tribunal de Lyon mais, le temps de réaliser une expertise psychiatrique, l’affaire a été renvoyée au 23 mai. Pendant cette période, le suspect va rester en détention provisoire. Le mis en cause, bien connu des services de police, a déjà huit mentions à son casier judiciaire pour outrages et violences. Lors de l’audience, il a de nouveau injurié l’agent TCL face aux magistrats et durant sa garde à vue, il a notamment bouché les toilettes et inondé un couloir du commissariat.

L’agent TCL a, quant à lui, reçu un jour d’ITT.