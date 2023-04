Julie Nublat-Faure : "A Lyon, envie d'être une ville sportive de la diversité et de l'inclusion"

Il y a quelques semaines, la Ville de Lyon recevait le label Fier Sport, qui récompensait ses efforts dans la lutte contre les discriminations homophobes. Julie Nublat-Faure veut désormais "faire vivre le slogan le sport pour toutes et tous" et répète son "envie d'être une ville sportive de la diversité et de l'inclusion".

L'adjointe au maire de Lyon reconnaît qu'il y a encore "beaucoup de choses à faire pour changer les mentalités, c'est une lutte de chaque instant" au sein des clubs et associations de la ville.

Si elle concède que la mairie de Lyon n'a pas de contact avec John Textor et encore moins son mot à dire dans les directives du nouveau propriétaire de l'OL, elle analyse les rumeurs autour du futur de l'OL féminin. Bonne ou mauvaise nouvelle ? "Ni l'un ni l'autre", estime l'élue écologiste qui remarque toutefois que "Jean-Michel Aulas est très présent", ce qui a tendance à la rassurer.

Cet automne, la Coupe du Monde de Rugby va rythmer la ville de Lyon, mais tous les matchs prévus à Décines sont déjà complets. Julie Nublat-Faure annonce toutefois une cérémonie d'accueil des All Blacks le 1er septembre, ainsi que des entraînements de la Nouvelle-Zélande à Gerland qui seront ouverts au public.

