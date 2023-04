Lyon : une fresque de 90m de long pour revaloriser la Confluence

L’œuvre se termine. Cela fait maintenant 12 jours que l’artiste Matthieu Pommier intervient sur un mur du quai Perrache de 90 m de long et de 2 m de haut. Il a créé une œuvre traçant le parcours du Rhône depuis les glaciers jusqu’au delta en passant par la ville. "Il y a même un tableau dans le tableau", dit-il. "Je voulais que mon œuvre soit visible à une distance plus réduite, proche de l’arrêt de bus, là où les gens sont immobiles", explique Matthieu Pommier.

La Société Publique Locale, en charge du projet, a choisi cet artiste pour son écriture sobre, son graphisme qui créer une sensation de mouvement de l’eau et son goût pour les couleurs (Photo d'illustration DR Instagram Matthieu Pommier).

Une œuvre participative

Une partie de l’œuvre a été réalisée par des jeunes de la MJC de Confluence, de Bellecour École et de la Strate école de design. Ce samedi, les habitants pourront également aider Matthieu Pommier à finir son œuvre, soit à partir de 9 heures 30, soit 10 heures 30. Le mur se situe à côté du H7, au 70 quai Perrache.

Une volonté d’embellir La Confluence

Le quartier de Confluence était pendant longtemps une friche. Depuis 2005, la Société Publique Locale Lyon Confluence, société privée, a un contrat avec la Ville et la Métropole pour faire de La Confluence un boulevard urbain et un quartier apaisé notamment en renouant le contact entre le Rhône et les habitants. "L’objectif, c'est que le quai du Rhône côté presqu’île soit aussi agréable que les quais de Saône", dit Samuel Linzau, directeur de la SPL.

De nombreux travaux ont déjà commencé comme la création d’une forêt urbaine, la prolongation du tramway… En juillet commenceront les travaux d’une nouvelle aire de jeux que le directeur qualifie de "monumentale".

M.P.