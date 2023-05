Emmanuel Macron à Lyon : les opposants attaquent le périmètre de sécurité devant la justice

Les opposants au gouvernement entendent "marquer un maximum de points pour faire fuir Macron et sa cour". Car le chef de l’Etat, accompagné de ses ministres Pap Ndiaye et Eric Dupond-Moretti, se rendra au Mémorial de Montluc dans l’après-midi pour rendre hommage à Jean Moulin.

Si un important périmètre de sécurité a été établi par la préfecture du Rhône pour éviter tout débordement, les différents collectifs ont annoncé avoir déposé un recours pour le faire tomber. La CNT, CNT-SO et STJV estiment qu'Emmanuel Macron, "c'est l'anti-résistant, il rend hommage à Maurras et à Pétain, casse les acquis du Conseil national de la Résistance et est en train de créer les conditions du retour du fascisme en France. (...) Rendre hommage à Jean Moulin tout en crachant sur son héritage n'est pas possible".

📢 Ce lundi 8 mai, #Macron sera à Lyon pour rendre hommage à Jean Moulin : contre la destruction de nos acquis sociaux et l’usurpation des mémoires, zbeulons ! ✊🏽🫕



Les 🔴⚫️ @cntfr, @stjv_fr et @cntso_fr appellent à un rassemblement à partir de 14h. pic.twitter.com/OAm6RajIeq — CNT-SO 69 (@cntso69) May 6, 2023

Si jamais la justice administrative venait à suivre leurs arguments comme samedi, le point de ralliement serait fixé au parc du Fort de Montluc, juste derrière le siège de la police rhodanienne et à deux pas de là où se recueillera Emmanuel Macron.

Mais si le périmètre est maintenu, les manifestants se retrouveront à 14h à l’intersection de la Grande rue de la Guillotière et de l’avenue des Frères Lumière, au-dessus du boulevard des Tchécoslovaques. Le secteur a déjà été repéré samedi, lors du défilé contre la réforme des retraites, l’inflation et les violences policières.