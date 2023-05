Maryline Desbiolles : "La première grève de femmes de l'Histoire était à Lyon"

Prix Femina en 1999, Maryline Desbiolles a récemment sorti un nouvel ouvrage aux éditions Sabine Wespieser. Intitulé "Il n'y aura pas de sang versé", il revient sur la révolte des Ovalistes, ouvrières lyonnaises des métiers à soie qui ont été les premières de l'Histoire à se mettre en grève. L'écrivaine savoyarde est "tombée par hasard" sur les Ovalistes pendant ses recherches sur la Marche des Beurs pour un précédent livre.

"On parle toujours des premières grèves dans les usines d'allumettes en Angleterre et en Suède. Eh bien non, la première était à Lyon en 1869. Elle a duré un bon mois", narre-t-elle.

Maryline Desbiolles a été fascinée par ce mouvement social inattendu : "Ces jeunes femmes viennent du Piémont, d'Ardèche, de Savoie, elles ne parlent pas français, elles sont analphabètes. Malgré tout, elles ont construit cette grève sérieuse", indique-t-elle.

