Fin de subventions pour Woodstower par la Région Auvergne-Rhône-Alpes : le festival dénonce la brutalité de la méthode

La faucheuse de la Région continue de baisser drastiquement ou de supprimer des aides. Après de nombreux festivals, les Nuits sonores ou le théâtre national populaire, place désormais au festival Woodstower de perdre l’intégralité de ses subventions. La commission permanente de la Région a voté ce vendredi la suppression des aides allouées à l’association Woodstower dans le cadre de l’organisation du festival qui se déroulera fin août.

Par une motivation de mieux répartir les subventions, la Région a décidé, non pas de réduire une partie des 40 000 euros que recevait l’association depuis plus de 20 ans mais bien de se désengager intégralement. Dans un communiqué, les organisateurs de Woodstower jugent cette décision surprenante : "Etonnement face à la brutalité de la méthode, puisqu’aucune explication n’a accompagné les raisons qui ont motivé cette décision et qu’aucune demande de rendez-vous [avec la Région] n’a obtenu de réponse ces dernières semaines."

Plus que simplement surpris, les organisateurs de l’évènement n’en reviennent tout simplement pas : "Incompréhension de voir un festival qui accueille chaque année plus de 40 000 personnes venues à 85% de la région, qui mène des actions culturelles tout au long de l’année dans les territoires isolés de l’Ain et du Rhône et qui répond en tout point aux critères d’accompagnement de la région."

Un festival bientôt payant ?

Avec ce coup financier important, des décisions cruciales pour le festival devront être prises dans les mois à venir : "Le retrait de la subvention […] remet en cause la place importante des propositions gratuites du festival, musique, art de rue et spectacles, qui représentent plus de 40% de l’offre du festival." Le nombre d’artistes pourrait également diminuer, faute d’argent dans les caisses. Et l’association compte à la fois plus de 600 bénévoles mais surtout des salariés dont l’emploi de 200 d’entre eux se retrouvent "menacés" par ce choix régional.

Enfin, le festival demande un dialogue avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes "afin d’échanger sur les répercussions que cette décision engendre sur la tenue du festival et le futur de l’association". Quelques mois plus tôt, Joris Mathieu, directeur du théâtre nouvelle génération demandait lui aussi un meilleur dialogue, ce par quoi la Région a répondu en lui coupant également toutes les subventions. Si Laurent Wauquiez veut une meilleure répartition sur tout le territoire, ce sont pour l’instant les baisses et les suppressions qui prennent largement le dessus sur le partage supposé aux autres structures culturelles.