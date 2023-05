Lyon : des amendes requises contre le leader identitaire pour sa marche Lugdunum Suum

Le jeune homme de 21 ans est accusé d’avoir organisé et participé à la montée aux flambeaux interdite du 8 décembre dernier.

Jugé ce mardi à 14h devant la 6ème chambre correctionnelle (droit de la presse) du Tribunal Judiciaire de Lyon, Milinov sort de la salle d’audience avec le sourire. Le procureur n’a requis qu’une amende, compte tenu de son casier judiciaire vierge.

Selon l’argumentaire de la défense, ce procès n’avait pas lieu d’être. D’après Me Pierre-Vincent Lambert, avocat de Sinisha Milinov, l’arrêté préfectoral frappant Lugdunum Suum d’interdiction de manifester serait lui-même illégal et disproportionné, au vu de son caractère systématique.

En effet, la Préfecture interdit chaque année, depuis 2015, la tenue de ce rassemblement, malgré l’absence de troubles à l’ordre public constatée lors des éditions précédentes, selon les rapports de police.

Pour Me Lambert, il manquerait également au procureur général des preuves matérielles (commande de banderoles, drapeaux distinctifs, tracts etc.) reliant son client à l’organisation de cette marche.

Appelé à la barre, Milinov a reconnu volontiers son rôle de porte-parole du mouvement mais nie toute implication dans l’organisation. "Je ne m’occupe pas de ça, je prends juste la parole quand on me le demande" a-t-il commenté placidement. De plus, à en croire ses dires, les membres de l’association "Les Remparts" auraient tenu compte de l’interdit préfectoral et se seraient joints à la procession diocésaine.

Le procureur général, quant à lui, a fait valoir devant la chambre la "violence endémique liée à ce groupe extrême" et la légalité de l’arrêté préfectoral interdisant la tenue de la procession identitaire, concluant sa première intervention par la fameuse locution : "nul n’est au-dessus de la loi".

Le ministère public requiert donc, à l’encontre de Sinisha Milinov, une peine de jours-amende de 10 euros quotidiens pour une durée totale de 100 jours, pour le chef d’inculpation "d’organisation d’une manifestation interdite". Une amende de 300 euros pour le chef d’inculpation de "participation" à Lugdunum Suum a également été requise.

Reste maintenant aux magistrats de se prononcer sur l’illégalité de la procession ou de l’arrêté préfectoral, et d’attribuer, ou non, à Milinov l’organisation de Lugdunum Suum. Le jugement sera rendu le mardi 20 juin.

J.B.