Grande rue d'Oullins à sens unique ? La mairie lance une pétition contre le projet des Verts

Deux scénarios sont proposés et la seconde option impliquerait de profonds changements.

A tel point que la mairie d'Oullins a lancé une pétition en ligne sur son site pour empêcher la réalisation de ce scénario qui prévoit le passage de la Grande rue à sens unique (Lyon-Saint-Genis-Laval) et le report du trafic automobile sur la rue de la Camille, la rue Francisque Jomard, le chemin des Célestins et enfin le boulevard Emile-Zola.

Ce dernier axe, déjà fortement embouteillé matins et soirs, deviendrait assurément l'un des points noirs majeurs du trafic de l'Ouest lyonnais.

Selon la mairie, les habitants d'Oullins, les commerçants et les habitants des villes voisines "sont contre" cette option. Un micro-trottoir a même été réalisé avec des personnes évidemment outrées par le projet rêvé par les écologistes de la Métropole de Lyon.

Et d'évoquer 58 places de stationnement en moins dans le centre-ville, et le report de plus de 5000 véhicules par jour sur d'autres rues sur la partie nord de la commune. Même si ces derniers chiffres ne prennent pas en compte le report modal espéré avec l'ouverture des deux nouvelles stations du métro B cet automne.

La concertation se termine le 19 juin. Une réunion publique est prévue ce lundi à la salle des fêtes du parc Chabrières, la mairie d'Oullins incite les habitants mécontents à s'y rendre et à le faire savoir aux élus.