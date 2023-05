Sophie Rotkopf : "Aucune baisse du budget culturel à la Région"

Depuis plusieurs semaines, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est au centre d'une polémique, suite à sa décision de baisser des subventions culturelles. Et notamment le retrait total des 145 000 euros au TNG de Lyon. "Nous ne déshonorons pas la Région. Au contraire !", rétorque Sophie Rotkopf, en réponse à une tribune d'anciens ministres de la Culture. La vice-présidente de la Région veut de "la culture pour tous, partout sur le territoire".

Lors de la dernière commission, la collectivité a voté cinq baisses de subventions pour 120 hausses, notamment à des festivals.

"Nous travaillons avec les structures qui acceptent de travailler avec nous. Il faut être pour dialoguer. Le dialogue est rompu avec le TNG, c'est regrettable", poursuit l'élue.

Woodstower aussi se plaint de perdre 54 000 euros. "Ca ne représente que quelques pourcents dans le budget d'un festival. Nous ne sommes pas le plus gros financeur. Nous avons fait le choix de nous recentrer sur certaines structures et de nous éloigner de festivals très lyonnais", répond Sophie Rotkopf.

Selon elle, il n'y a "aucune baisse du budget culturel, il a été sanctuarisé à hauteur de 62 millions d'euros. Et il faut rajouter 52 millions d'euros dépensés depuis 2016 sur des thématiques d'aménagement du territoire et des rénovations et créations de théâtres ou musées. (...) Nous ne sommes pas en-dessous des autres Régions".

00:00 Polémique sur les subventions culturelles

01:18 Pétition d'anciens ministres de la Culture

02:44 TNG

03:39 Relations avec les acteurs culturels

05:10 Vote tardif des budgets

05:42 Festival Woodstower

06:25 Budget de la culture

08:16 Pass Région

09:21 A l'aise face aux polémiques ?