Lyon : les écologistes vont rappeler aux cyclistes les règles du code de la route

Entre 7h30 et 9h30, à une heure de pointe où l’espace public est partagé par les différents modes de transport, la Métropole et la Ville de Lyon organisent cet évènement de sensibilisation quant au respect du code de la route.

A trois endroits de la ville, le quai Victor-Augagneur et le cours Albert Thomas rue Mouton-Duvernet dans le 3e arrondissement et le pont Raymond Barre dans le 2e arrondissement, des guides pratiques seront distribués aux habitants s’arrêtant sur ces lieux. Si les piétons peuvent participer à cet évènement, il est tout de même destiné en priorité aux personnes qui se rendent au travail et qui circulent à vélo, notamment en heure de pointe "afin de les sensibiliser aux notions de partage de l’espace public routier et, notamment, aux questions liées à la sécurité de l’ensemble des usagers, les piétons en particulier", d’après le communiqué de presse de la Métropole de Lyon.

Les collectivités ne seront pas seules pour l’organisation de cette courte matinée puisque le SYTRAL et les associations cyclistes La ville à vélo et La maison du vélo Lyon-Métropole seront aussi de la partie. L’organisme responsable des TCL tiendra un stand au pont Raymond Barre et un bus sera installé au croisement du quai Augagneur et du Pont Lafayette pour "sensibiliser les cyclistes aux angles morts".

Quelques élus répondront présent dont Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon aux mobilités, Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon délégué à la mobilité et Mohamed Chihi, adjoint délégué au maire à la sécurité. Ils seront tous postés au niveau du pont Raymond Barre, côté 7e arrondissement. Ces trois élus écologistes espèrent que cet évènement aura un impact important sur le comportement des différents usagers de la route : "[Les élus écologistes] s’engagent pour rappeler l’indispensable respect du code de la route bien sûr mais aussi le respect des autres usagers, notamment les piétons qui sont les usagers les plus vulnérables."