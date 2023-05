Près de Lyon : sans permis, il réalise des rodéos sur son deux-roues, puis est arrêté

Ce mercredi, un équipage de police a pu constater que trois individus étaient en train de réaliser des infractions au code de la route, dont des rodéos sans casque.

Les policiers ont souhaité les contrôler, mais les trois individus ont alors décidé de prendre la fuite. L’un d’eux a choisi de se cacher dans un square, mais les policiers l’ont retrouvé sans difficulté.

Placé en garde à vue, le suspect, âgé de 18 ans, était défavorablement connu des services de police et non titulaire du permis de conduire. Il a reconnu les faits et a été présenté au parquet ce jeudi. Il a été laissé libre avec une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.