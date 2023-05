Risque d’infection au VIH et hépatites : les HCL invitent 5000 patients à se faire dépister après un incident

Elles ont toutes reçu un courrier des Hospices Civils de Lyon suite à leur passage l'an dernier au centre de soins dentaires des Hospices civils de Lyon dans le 7e arrondissement, les invitant à venir se faire dépister gratuitement pour le VIH, et les hépatites B et C.

Selon le Progrès qui révèle l’information ce samedi, les HCL ont lancé une enquête en décembre dernier suite à un "événement indésirable". Et ils se sont rendus compte qu’une exposition à un risque infectieux avait pu être possible au sein du centre CSD de la place Depéret.

Il s’agirait d’une étape négligée lors de la stérilisation d’un matériel par les étudiants de la faculté d'odontologie de l’université Lyon 1 qui a mis la puce à l'oreille des dirigeants.

Un recensement des 5000 patients passés dans le centre entre mai et décembre 2022 a été ensuite effectué, puis le fameux courrier leur a été envoyé.

Le CSD, où les patients sont soignés par des étudiants, récupère souvent les flux de patients lorsque les urgences dentaires des HCL sont saturées ou ferment temporairement leurs portes.

A nos confrères, le représentant du syndicat FA-FPH estime que ces problèmes de supervisation du travail des étudiants du centre et de la stérilisation des instruments durent depuis des années.

Malgré l'ampleur du dossier et même si les risques de contamination étaient minimes, l'Agence régionale de santé a décidé de ne pas se pencher sur la question et aucune sanction ne sera donc prononcée.