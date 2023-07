Emeutes à Lyon : des dizaines de pillages, des tirs à l'arme de guerre, la population sous le choc - VIDEOS

La préfète du Rhône avait pris un arrêté afin d’empêcher tout rassemblement revendicatif dans un large périmètre, de la Croix-Rousse à la pointe de la Presqu’île en passant par le Vieux-Lyon et la Guillotière.

Malgré cet arrêté, ainsi que l'arrêt du réseau de bus et tramways TCL à 20h, plus de 1000 personnes se sont retrouvées au pied de l’Hôtel de Ville.

Au bout d’une demi-heure, certains manifestants ont dégainé des mortiers d’artifice et ont visé les forces de l’ordre. Ces dernières ont immédiatement fait usage de gaz lacrymogène pour tenter de faire évacuer la place des Terreaux.

Plusieurs groupes se sont ensuite dirigés vers les Pentes de la Croix-Rousse pour un jeu du chat et de la souris digne des plus grandes heures des mouvements contre la réforme des retraites. Plusieurs feux de poubelles ont été allumés pour distancer les policiers.

🔥🇫🇷 FLASH - La situation est tendue à Lyon. De nombreux feux ont été allumés par les émeutiers. (via @gochopaconten) #émeute pic.twitter.com/kqQK3Nc3jp — Mediavenir (@Mediavenir) June 30, 2023

Des pillages à Lyon

La préfecture, déjà accaparée par la situation dans l'Est lyonnais et par la sécurité du festival Entre Rhône et Saône, espérait pouvoir se passer de cet épisode en centre-ville. Les services de l'Etat ont annoncé le déploiement d'un hélicoptère et de véhicules blindés de la gendarmerie dans l'agglomération, ainsi que le renfort de la BRI et du Raid.

#sécurité | Le RAID est engagé avec la BRI dans le centre-ville de #Lyon pour mettre un terme aux attaques contre les commerces. Ils ont participé aux 31 interpellations réalisées à cette heure dans l'agglomération. pic.twitter.com/wrsz1XCc7T — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) June 30, 2023

De nombreux pillages ont ensuite eu lieu en Presqu'île, notamment rue de la République. Le Monoprix Cordeliers a ainsi été pris pour cible, tout comme le JD Sports, Nicolas ou encore Micromania. Dans le 6 arrondissement des dégradations ont aussi été réalisées.

🔴#Emeutes à #Lyon : de nombreux #pillages en centre-ville ce vendredi soir, notamment le Micromania et le Nicolas rue Victor Hugo où des émeutiers sortent les bras chargés de bouteilles. Bilan de 31 interpellations pour le moment sur l’agglomération, situation en cours #Nahel pic.twitter.com/PR7CwQRPlc — Lyon Mag (@lyonmag) June 30, 2023

🔴#Emeutes à #Lyon : le Lacoste de la rue du Président-Édouard-Herriot, en plein centre-ville, également pillé ce vendredi soir. Là-encore des personnes cagoulées repartent les bras chargés d’articles #Nahel #Nanterre pic.twitter.com/Kb79OOluK0 — Lyon Mag (@lyonmag) June 30, 2023

La Croix-Rousse n'était pas en reste, avec un Monoprix vandalisé et le commissariat du 4e arrondissement attaqué.

Dans le 9e arrondissement, à la Duchère, des tirs à l'arme de guerre ont été perpétrés. Des coups de feu en direction du ciel qui n'auraient pas fait de blessé. La BRI a été déployée en urgence sur place.

Des tirs de kalachnikov sont signalés à Lyon au quartier la Duchère #emeutes #Nanterre #Nahel pic.twitter.com/zDpVlQoNxH — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) June 30, 2023

La situation s'est tendue de nouveau à Vénissieux, Saint-Fons et Villeurbanne. Déjà 31 interpellations ont été réalisées.

Du côté de Givors, la mairie a été victime d'une tentative d'intrusion. Les émeutiers ont été repoussés par les policiers.

🔴 #Emeutes à #Lyon : à minuit passé de nombreuses personnes continuent de provoquer les forces de l’ordre place Bellecour, des mouvements de foule observés. Des cocktails molotov utilisés selon des #policiers. Situation en cours, secteur à éviter. (🎥@JDANDOU @lyonmag) pic.twitter.com/ifpEABrKkv — Lyon Mag (@lyonmag) June 30, 2023

Le maire du 2e arrondissement Pierre Oliver a apporté son soutien aux commerçants visés par les émeutiers. De leur côté, les élus de la majorité écologiste sont aux abonnés absents. Mis à part l'adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi mobilisé au poste de commandement, la plupart des Verts comme Grégory Doucet et sa 1ère adjointe Audrey Hénocque ont démarré la soirée en assistant au coup d'envoi du festival Entre Rhône et Saône sur les Berges. Le maire de Lyon a finalement réagi après minuit, appellant "les Lyonnais à la vigilance et à l'apaisement".