Lyon : Grégory Doucet a constaté les dégâts des pillages, le banquet de la Guillotière annulé

Grégory Doucet, accompagné de ses adjoints à la Sécurité Mohamed Chihi et au Commerce Camille Augey, ont pu constater les importants dégâts avant de retourner à la mairie centrale.

#Emeutes à #Lyon : le maire @Gregorydoucet et son adjoint à la sécurité @Mohamed__Chihi constatent ce samedi matin les dégâts rue de la République, ici devant la boutique de l'enseigne Courir (🎥 @lyonmag ) pic.twitter.com/4ltclRBQNm — Lyon Mag (@lyonmag) July 1, 2023

Ville, Métropole et préfecture du Rhône travaillent de concert pour réfléchir aux mesures à prendre pour ce samedi soir. Car une quatrième nuit d'émeutes n'est pas à exclure.

Or, un évènement était en sursis dans le cadre du festival Entre Rhône et Saône. Le pont de la Guillotière devait être coupé à la circulation pour permettre la tenue d’un grand banquet sur l’ouvrage qui relie le 2e au 7e arrondissement. Des tables et des bancs devaient être installés et les participants n'auraient plus eu qu’à ramener leur nourriture et boissons pour partager ce moment suspendu au-dessus du fleuve.

Sauf qu’après les scènes de pillages et d’émeutes en centre-ville de Lyon vendredi soir, la question d’une annulation de cet évènement, un parmi tant d’autres dans la programmation du festival, se posait fortement.

Selon nos informations, la décision a été prise de maintenir l'intégralité des évènements du festival, mais d'annuler le banquet de la Guillotière.