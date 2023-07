Emeutes à Lyon : Grégory Doucet réclame des renforts de police "immédiatement", la CRS 8 envoyée par le ministère

Après avoir visité les commerces vandalisés et pillés, il a pris la décision de mettre fin ce samedi soir au festival Entre Rhône et Saône.

L’édile écologiste a aussi promis de "rester à l’écoute des propositions des commerçants et de leurs représentants", évoquant les assureurs et un possible fonds d’indemnisation.

Selon Grégory Doucet, la capitale des Gaules n’est pas prête pour contenir une nouvelle nuit d’émeutes ce samedi. "Toute ma gratitude à l’ensemble des agents de la Ville, aux pompiers, aux agents publics de la Métropole. Sans eux, la vie ne serait pas possible. Une pensée forte pour nos policiers municipaux et nationaux. Ils ont fait preuve d’un très grand sang-froid. Mais on a besoin de plus de policiers nationaux pour assurer la sécurité dans la ville de Lyon. Les policiers étaient en nombre insuffisant vendredi soir. Il nous faut des renforts très rapidement si on veut que ça ne se reproduise pas. (…) On a affaire à des émeutiers extrêmement mobiles. J’attends les renforts immédiatement", a ainsi lancé Grégory Doucet.

Gérald Darmanin a entendu cet appel. En début d'après-midi, on a appris que le ministre de l'Intérieur envoyait à Lyon la CRS 8. L'unité composée d'une soixantaine d'agents sera chargée de pacifier l'agglomération.