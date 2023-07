Lyon, 8ème meilleure ville d'Europe pour les mobilités douces

"Après une évaluation approfondie des politiques publiques et des infrastructures mises en place, Clean Cities a établi un classement sur la base de critères objectifs et d’indicateurs clés, notamment l’accès aux vélos, vélos et trottinettes électriques en libre-service, aux bornes de recharge, à l’autopartage de véhicules électriques et l’électrification des transports publics", explique l'ONG dans un communiqué.

Alors qu'elle a été épinglée par le ministère de la Transition écologique pour ses émissions de CO2 qui dépassent régulièrement les seuils réglementaires, Lyon fait figure de bon élève dans le classement de Clean Cities. Avec sa note "C", elle se place juste derrière Copenhague, Oslo, Paris, Amsterdam, Hambourg, Helsinki et Milan.

Si les vélos et les trotinnettes électriques sont aisément trouvables partout, avec 16,9 vélos et trotinnettes partagés pour 1000 habitants selon les militants écolos, des lacunes subsistent au niveau des transports en commun à émission zéro et des stations de charge destinées aux voitures électriques.

"La campagne "Clean Cities" est importante pour convaincre les citoyens européens que la pollution de l'air n'est pas une fatalité mais une question politique qui peut être abordée. Les gouvernements et les autorités locales peuvent lutter avec succès contre ce fléau avec une dose de volonté politique et une autre de mobilisation citoyenne", s'est félicité Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, gargarisé par le fait que "Lyon a été une ville pionnière pour les vélos en libre-service".

Clean Cities, quant à elle, a tenu à féliciter "les collectivités locales, les élus et citoyens engagés qui ont contribué à des réalisations concrètes dans le domaine de la transition écologique. L’ONG appelle les métropoles et villes françaises à intensifier leurs efforts au service de l’écologie et d’un avenir meilleur pour les générations à venir".