Sécurité : cinq communes du Rhône reçoivent une aide de la Région

La Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce débloquer 379 127 euros pour financer 22 nouvelles opérations dans 17 communes du territoire.

"Cet engagement permettra à 17 nouvelles communes de renforcer la sécurité des habitants et des commerçants de leur ville ou de leur agglomeration par l’installation de caméras de vidéoprotection, l’aménagement ou la modernisation de Centres de Supervision Urbains et par un meilleur équipement des polices municipales. Chaque opération est financée à hauteur de 50 à 80% par la Région", précise la collectivité.

Dans le Rhône, cinq communes vont recevoir un chèque de la part de Laurent Wauquiez.

C'est Condrieu qui obtient la somme la plus importante avec 50 000 euros qui serviront à déployer neuf caméras de vidéoprotection. Saint-Genis-Laval (6764 euros), Irigny (1612), Sainte-Colombe (1343) et Vourles (575) profiteront de cet argent pour améliorer l'équipement de leur police municipale.

Et ce ne sont pas nécessairement des mairies de droite qui en profitent puisque Clermont-Ferrand et son maire PS Olivier Bianchi recevront 50 000 euros pour la vidéoprotection.

Quant à l'enveloppe d'un million d'euros gardée au frais pour Lyon et Grégory Doucet, elle n'a toujours pas trouvé preneur. L'édile écologiste avait répondu à Laurent Wauquiez en septembre 2022 qu'il accepterait à l'unique condition de pouvoir disposer de l'argent comme il l'entend, notamment pour l'achat de chasubles et de talkie-walkie et l'installation d'urinoirs inclusifs.