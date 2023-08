Région Auvergne-Rhône-Alpes : 4 millions d’euros pour soutenir 107 projets de l’enseignement supérieur 

Plusieurs domaines sont concernés par ces projets tel que le renforcement des liens avec les entreprises et de l’entrepreneuriat étudiant, l’équipement de lieux d’innovations pédagogiques de type fablab, l’orientation et de la prévention des décrochages, la santé, de l’accompagnement des handicaps. Mais aussi la prévention des violences sexuelles et sexistes ou encore la sécurité des étudiants.

Ainsi, près 1,3 million d’euros serviront à soutenir l’emploi étudiant au sein des établissements d’enseignement supérieur, 864 000 euros financeront 12 projets de fablab qui formera des élèves au prototypage et aux enjeux de la fabrication industrielle. Un peu moins de 400 000 euros permettront de financer des actions pour l’orientation ou la réorientation des étudiants, 350 000 euros pour former les étudiants à l’entreprenariat ou encore 123 000 euros pour des actions de prévention des violences sexuelles, sexistes sur l’ensemble de la région.

"La Région a fait de la réussite et de l’excellence étudiante l’un des piliers de son Schéma régional de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation. Développer les compétences et les connaissances permet de soutenir la compétitivité économique de notre territoire et de participer à l’insertion professionnelle de nos étudiants" explique Catherine Staron, vice-présidente déléguée à l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation.