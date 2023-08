Auvergne-Rhône-Alpes : près de 15 000 euros pour les anciens combattants

En mars 2023 lors de l’assemblée plénière, le président de la Région Laurent Wauquiez a acté d’engager chaque année un budget de 300 000 euros "afin d’aider le travail de mémoire et de passation de témoin qu’effectuaient localement ces associations et en soutien à l’engagement pour la Nation", déclare la collectivité dans un communiqué de presse.

Une dizaine d’associations réparties dans les différents départements se voient donc octroyer une aide financière par la Région qui a voté pour 15 000 euros supplémentaires : "Ces aides permettent de les aider dans l’achat de drapeaux et plaques commémoratives, de contribuer à l’entretien des monuments et stèles, d’encourager l’organisation d’évènements spécifiques comme des expositions et des colloques et d’apporter un soutien aux personnels des unités militaires de la région engagées sur le terrain en opérations extérieures."

"Une société qui a tant besoin de repères"

Parmi les différents sites qui obtiennent ce soutien, un seul se situe dans le Rhône, l’Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air et de l’Espace, section Rhône-Loire qui obtient 1500 euros d’aides pour l’achat de drapeaux. Dans le reste de la région, le Monument aux Morts de Durmignat dans le Puy-de-Dôme reçoit 1900 euros pour la rénovation du site. Idem pour l’association Souternon Mon Histoire dans la Loire à qui la collectivité verse 1650 euros.

Quant aux autres associations, plusieurs reçoivent des aides pour l’achat de drapeaux dans l’union nationale des parachutistes d’Annecy, l’Union nationale des Porte-Drapeaux de France de Saint-Maurice-l’Exil en Isère ou encore l’Union nationale des Combattants des 7 Laux à Theys dans le même département.

Dans le communiqué de presse, Philippe Meunier, vice-président délégué de la Région aux anciens combattants explique sa volonté de soutenir ces différentes associations : "Dans une société qui a tant besoin de repères, qui tend parfois à oublier son histoire, nous leur devons cette attention en reconnaissance de ce qu’ils incarnent pour notre pays."