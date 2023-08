De quoi Nicolas Porret est-il le nom ?

Elu depuis 3 ans, habitant la ville depuis 3 ans. Travaille en dehors de la ville, loisirs en dehors de la ville, amis en dehors de la ville, famille en dehors de la ville, sa vie en dehors de la ville.

Pourquoi je vous parle d'un obscur adjoint de Vénissieux, inconnu même de ses propres voisins ? Car il résume parfaitement par son parcours la pauvreté des nouveaux élus écologistes que ce soit à Lyon, la Métropole ou bien Champagne-au-mont-d'Or.

Des potes d'un pote qui un jour ont fait du compostage ensemble et pour rendre service se rajoutent sur une liste électorale verte. En se disant que ça sera une belle histoire à raconter à l'apéritif entre 2 graines de quinoa, ses criquets séchés au curry et son verre de vin biologique.

Puis arrive 2020, le Covid ravage les rues, les Français sortent de plusieurs confinements. Le vote qui a perdu beaucoup d'intérêt pour déjà pas mal de personnes n'est clairement plus une priorité, le taux d'abstention dans certains secteurs frôle les 85% et crée des rois sans peuple.

La NUPES sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon permet d'additionner l'eau et l'huile et de créer une mayonnaise verte et rouge. La particularité du Rhône est la multitude d'associations gravitant autour des écolos : pro vélos, anti pub, végétariens, herbivores, animaux et compagnie. Leur permettant d'avoir une multitude de listes de potentiels électeurs et de créer assez artificiellement des élus.

Les populistes crachaient sur le vote à travers les Gilets jaunes, les CSP+ bobo+ dans un pays électif ont surfé sur les manquements des autres. Résultat : une bonne blague entre potes a transformé des amateurs de Mölkky en dirigeants métropolitains et municipaux.

Les dirigeants des partis écolos se sont retrouvés submergés par une vague d'élus confondant Gérard Collomb avec Christophe Colomb.

Le problème majeur des écologistes lyonnais, c'est qu'ils préfèreront toujours sauver la période de reproduction du lémurien de Papouasie que de rendre la vie meilleure aux habitants de la Métropole. Et ils se retrouvent, ne sachant pas quoi faire de leur pouvoir et de leur conséquence.

Le résultat s'est fait sentir rapidement.

Des photos d'élus en tong ou short avec l'écharpe bleu blanc rouge, un absentéisme abyssal, des décisions de militants associatifs et non de gouvernance, manipulés par d'autres groupes politiques, des démissions en veux tu en voilà... Les voisins ne savaient toujours pas leurs noms, mais ils ont commencé à les détester.

Ca a créé des Nicolas Porret, fermant la seule pâtisserie de Vénissieux, empêchant l'installation d'un médecin dans un désert médical, envoyant des huissiers chez ses opposants politiques.

2026 va être une libération pour ces amateurs peu éclairés, qui pourront retourner donner des leçons dans les repas de familles sans être confrontés à la réalité du pouvoir.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux