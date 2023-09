Tristan Debray : "92 établissements à Lyon qui bénéficient de rues des enfants"

Grégory Doucet et ses équipes se sont lancés dans le défi de faire de Lyon une ville à hauteur d'enfant. Le principal outil dont dispose la mairie, c'est la réalisation de rues des enfants devant les écoles et les crèches, en fermant à la circulation automobile.

"A mi-mandat, on est à 92 qui bénéficient de rues des enfants. On sera à une centaine d'écoles et de crèches d'ici la fin de l'année, ce qui représente plus de 15 000 enfants", se félicite Tristan Debray.

"On compte poursuivre sur le rythme d'une trentaine d'écoles sécurisées par an", promet le conseiller municipal délégué.

Tristan Debray s'occupe également des conseils d'arrondissements des enfants, et bientôt d'un conseil municipal.

Comme leurs homologues adultes, les enfants élus n'ont pas beaucoup de pouvoir. Mais ils ont des propositions qui collent avec la ligne des Verts : "Il y a en général deux questions qui reviennent tout le temps : l'écologie et la planète, car il y a une certaine inquiétude chez de nombreux enfants. Et la solidarité car ils sont très sensibles aux sans-abri".

00:00 Piétonnisation des abords des écoles

02:43 Conseils d'arrondissements des enfants

05:55 Aires de jeux