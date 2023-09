Grande rue d'Oullins à sens unique ? La Métropole de Lyon fera des expérimentations et une nouvelle concertation en 2024

Alors que 1046 personnes ont participé à la concertation publique de la Métropole de Lyon, la collectivité a décidé de ne pas trancher pour l'un des deux scénarios soumis.

Face à la colère de la mairie d'Oullins et d'une partie de la population - la réunion publique du 22 mai dernier avait été l'une des plus électriques depuis le début du mandat - Bruno Bernard a souhaité faire un geste d'apaisement. Pas suffisant aux yeux de la maire oullinoise Clotilde Pouzergue qui a quitté la conférence de presse organisée ce mercredi matin sur le projet du quartier de la Saulaie pour marquer son mécontentement vis-à-vis de la volonté de la Métropole de faire passer la Voie Lyonnaise 6 en plein coeur de la commune. Ainsi que le fait d'avoir été prévenue vendredi soir par e-mail que des contrôleurs de circulation seraient installés lundi à Oullins.

La Métropole de Lyon va donc réaliser des expérimentations avant de choisir un scénario. Elle précise toutefois que le scénario 2, qui prévoit de fermer la Grande rue d'Oullins aux voitures dans le sens Saint-Genis-Laval-Lyon et de reporter le trafic sur la rue Francisque Jomard, le chemin des Célestins et le boulevard Emile Zola avait été le plus plébiscité, avec 54% d'avis favorables. Il prévoit notamment la sanctuarisation du quartier de la Bussière.

Début 2024, les deux plans de circulation seront testés durant plusieurs semaines afin de se rendre compte des bénéfices et des problèmes qu'ils engendrent. Une cinquantaine de points de contrôle ont ainsi été installés cette semaine sur la commune.

📢 Après plusieurs mois d'études et semaines de concertations sur l'avenir de la Grande Rue d'Oullins mobilisant des milliers d'habitants, nous allons prendre un nouveau temps afin d'expérimenter les 2⃣ scénarios en conditions réelles en 2024. 📅



Quelques informations. 👇 https://t.co/jt7JR8sHv2 pic.twitter.com/6sDphhH1HM — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) September 27, 2023

"La mairie d'Oullins nous a demandé d'attendre une année suite à l'arrivée du métro B à Oullins pour apprécier l'évolution de la situation. Dans un esprit de compromis, nous acceptons d'attendre la rentrée prochaine pour décider du plan de circulation à retenir", précise Bruno Bernard, qui promet une nouvelle concertation une fois les expérimentations passées.

"Je ne vois pas en quoi cette méthode est attaquable. C’est la meilleure manière pour trouver la solution", a conclut le président de la Métropole.

Rendez-vous donc en septembre 2024. Si les embouteillages monstres annoncés pour le boulevard Emile-Zola et les rues voisines se produisent, les écologistes oseront-ils remettre en cause les résultats de la concertation fortement influencés par les cyclistes du territoire situé au sud de Lyon ?