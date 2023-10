La note AA de la Ville de Lyon confirmée par DBRS Morningstar

Ce lundi, la Ville de Lyon annonce que l'agence de notation DBRS Morningstar a publié son rapport. Et que pour la seconde évaluation de la gouvernance et gestion budgétaire des écologistes depuis le début du mandat, les notes sont les mêmes.

Ainsi, Lyon se voit attribuer la note AA, stable à court (R-1) et long terme (AA).

"La gestion de trésorerie de la Ville est prudente et diversifiée"

DBRS Morningstar, qui succède à Standard and Poor's qui notait l'administration Collomb, évoque "de solides performances financières et un niveau d'endettement très modéré ; une gouvernance et une gestion budgétaire de qualité, offrant un degré élevé de transparence financière et marquée par le renforcement continu des outils de pilotage budgétaire ; une structure de la dette saine, diversifiée et performante ainsi qu'une situation de liquidité confortable et une économie diversifiée et dynamique qui constitue le second pôle économique de France".

La structure canadienne note également que "la gestion de trésorerie de la Ville est prudente et diversifiée. La situation de trésorerie de la collectivité est confortable avec un solde de trésorerie moyen de 90 millions d'euros entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2023. Par ailleurs, la Ville dispose actuellement d'une ligne de trésorerie pour un montant de 20 millions d'euros, de trois emprunts revolvings pour un plafond total de 3,8 millions d'euros en 2023 et d'un programme de NEU CP de 150 millions d'euros. Du fait de la situation de trésorerie excédentaire de la Ville, les instruments de trésorerie disponibles n'ont pas été utilisés au cours des douze derniers mois".

Dans un communiqué, le maire EELV Grégory Doucet se félicite de cette notation : "La stabilité de la note financière de la Ville de Lyon, au niveau maximal pour une collectivité locale, montre la rigueur et le pragmatisme de notre gestion pour les Lyonnais".

Sa première adjointe aux Finances Audrey Hénocque est également ravie : "La précision et le respect de nos prospectives financières nous permettent de faire face sereinement aux défis de 2024 et au-delà en continuant d’améliorer la qualité des services publics".