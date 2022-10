Ville de Lyon notée AA : "Le pragmatisme en matière d’argent public paye" selon Grégory Doucet

Elle évoquait aussi "une gouvernance et une gestion budgétaire de qualité".

Alors forcément, les écologistes sont ravis de ce résultat. Car l’opposition les accuse depuis deux ans de "cramer la caisse" en recrutant trop de fonctionnaires.

"Nous sommes heureux de constater que le pragmatisme en matière d'argent public qui nous guide depuis le début de notre mandat, paye. Cette notation, la meilleure possible pour une collectivité locale française, témoigne de notre bonne et saine gestion financière. Notre objectif est de continuer d'améliorer le quotidien des Lyonnaises et Lyonnais", a ainsi réagi le maire de Lyon Grégory Doucet.

Pour sa première adjointe chargée des Finances, Audrey Hénocque, c’est la reconnaissance de son travail : "Depuis deux ans, nous travaillons en responsabilité afin de renforcer les services publics et financer la transition écologique et sociale, tout en maitrisant notre dette".

Cette note AA ne veut toutefois pas dire que la Ville de Lyon a ses caisses remplies à ras bord, même si ses "marges de manoeuvre fiscales de la Ville demeurent importantes et disponibles". Pour rappel, il y a quelques semaines, Grégory Doucet reconnaissait que l'hypothèse d'une hausse des impôts locaux était sur la table pour compenser la hausse des factures d'énergie cet hiver.