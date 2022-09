Hausse des impôts à Lyon ? "On ne s'interdit rien si l'Etat n'est pas à la hauteur", déclare Grégory Doucet

Dans une interview, Grégory Doucet révélait qu'une hausse des impôts locaux pour compenser le surcoût de l'énergie cet hiver pour sa collectivité était une hypothèse "sur la table".

"Je vois beaucoup de fantasmes apparaître depuis quelques jours", a entamé l'édile écologiste face aux conseillers municipaux.

"Je veux vous dire qu'on ne s'interdit rien pour assurer la justice sociale si l'Etat n'est pas à la hauteur sur cette crise énergétique. On ne peut accepter que des profits exorbitants soient réalisés sans qu'aucune valeur ajoutée complémentaire ne justifie l'augmentation des prix", a poursuivi Grégory Doucet.

"Dans un contexte d'incertitude, il appartient au gouvernement qui dispose des leviers d'action d'agir en priorité. De notre côté, dans ce contexte d'incertitude et dans le cadre du processus d'élaboration du budget, nous travaillons en responsabilité en envisageant toutes les hypothèses. La taxe foncière est l'une d'entre elles mais en aucun cas une réalité actuellement. Notre objectif est d'établir un budget mais permettant d'accélérer sur la sobriété, garantissant des services publics pour toutes et tous", concluait-il sur le sujet.

Le gouvernement d'Elisabeth Borne répondra-t-il présent d'ici cet hiver ? Si non, il est possible que les propriétaires lyonnais payent deux notes d'électricité et de chauffage : la leur et celle de la mairie.