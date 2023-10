Le bruit des bottes

On est d accord pour dire que sauf miracle, Marine Le Pen devrait remporter l'Elysée en 2027. Les politiques de tous bords aujourd'hui sont en train de lui paver le chemin vers le poste ultime.

L'insécurité en France, lot quotidien des habitants de banlieues et par contagion touche les centres-villes bourgeois et les campagnes avoisinants.

L'inflation violente que connaissent les Français a fait basculer la classe moyenne vers l'incertitude du lendemain. Et durant ce laps de temps, les crises migratoires ont fait se remplir les villes par des centaines de milliers de clandestins attirés par le système d'aides sociales de la France.

Les Français moyens qui applaudissaient il n'y a même pas 10 ans les aides que sont l'AME (aides médicales d'Etat), la CMU (Complémentaire mutuelle universelle) les APL, Dalo, etc etc, ont l'impression d'être devenus à travers les impôts et la dette un portefeuille géant.

Une police pas loin de l'insurrection après des milliers de jours d'émeutes, de gilets jaunes, black-blocs, antivax, les banlieues en feu, même les gentilles infirmières les chargent en leur faisant des doigts.

A côté de ça, ils sont toujours mal payés, mal équipés et mal formés. Ils ne sont eux même plus en sécurité avec des collègues égorgés chez eux devant leur enfant. Une police qui ne ressemble plus à sa population, blanche, des régions agricoles, avec un niveau scolaire médiocre.

Un ascenseur social qui ne marche plus depuis longtemps : pauvre tu resteras, riche tu t'engraisseras, moyen tu cours sur le RSA.

Un pays fragmenté avec des narcos cités, où pour les petits voyous, la Ferrari à remplacé le solex. Et la kalachnikov, l'Opinel. Où le clientélisme et l'enrichissement sont les seules valeurs des politiques du coin.

Une Education nationale qui fige les situations et ne prend plus son rôle à coeur et se contente de faire une garderie jusqu'aux 18 ans de nos enfants. Avec des profs qui sont aussi bien maltraités par le gouvernement que par les élèves. On les sous-paye, les sous-estime, et on les agresse jusqu'à les égorger.

Un système de santé à 2 vitesses, submergé et sans repères. Médecins disparus, urgences fermées, professionnels de santé sur les rotules.

Une justice qui ne marche plus, avec des jugements étranges toujours à l'avantage des puissants et d'un laxisme faisant passer Candide pour Attila.

Une liberté de la presse achetée par des milliardaires rances et qui classe la France à la 24e place loin derrière la Lettonie et autres.

Quand l'extrême droite sera au pouvoir, les seuls qui pourront résister au fachisme qui nous attend seront les présidents des Régions et Métropoles. Pas de chance pour nous, Laurent wauquiez a plus le caractère d un suiveur et Bruno Bernard préfère sauver la sauterelle de Bolivie que ses administrés.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux