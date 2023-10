Lyon : c’est parti pour plus de 6 mois de travaux autour de la place Gabriel Péri

L’objectif est d’améliorer le confort des piétons et faciliter les itinéraires cyclables autour de la place Gabriel Péri, l’un des dossiers les plus compliqués de la municipalité écologiste lyonnaise. Les travaux de végétalisation et d’apaisement entre les 3e et 7e arrondissements de Lyon vont débuter ce lundi à l’initiative de la Métropole de Lyon et de la Ville de Lyon pour un budget de plus d’un million d’euros.

Plusieurs points sont au programme à commencer par la végétalisation du cours Gambetta entre les places Raspail et Gabriel Péri où un espace végétalisé de 290 m² sera réalisé par la plantation de massifs au pied des platanes existants.

"Pour les automobilistes, le grand changement concernera la rue Paul Bert, où le débouché sur l’avenue de Saxe et la continuité sur la rue Paul Bert seront supprimés : une mesure forte pour rendre cette artère commerçante, très animée, plus sûre et plus agréable, en supprimant le trafic de transit", précise la Métropole de Lyon.

Une nouvelle placette sera également installée devant la Poste. "La concertation a fait ressortir des attentes liées à la création d’un îlot de fraîcheur avec des espaces de végétation au pied des trois platanes existants et le long de la fresque cinéma", détaille la collectivité.

L’installation de toilettes publiques automatiques au niveau du carrefour cours Gambetta et rue Paul Bert est aussi au programme de ces travaux qui auront lieu jusqu’en avril 2024. Conséquences : des perturbations de circulation sont attendues au niveau du carrefour Gabriel Péri et sur la rue Paul Bert où des tronçons seront fermés et des déviations installées.