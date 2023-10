Gérald Darmanin annonce les expulsions de près de 20 étrangers délinquants, dont certains retenus à Lyon 

Dans une série de publications sur X (ex-Twitter), Gérald Darmanin a annoncé les expulsions de dix-sept "étrangers délinquants" mardi. Le premier flic de France livre ainsi des détails sur les profils des mis en cause "renvoyés du territoire français", dont certains ont vraisemblablement été interpellés à Lyon ou dans l’agglomération.

"H.B., 23 ans, qui avait été mis en cause pour plusieurs vols avec violence en 2023" ; "N.V., 21 ans, qui avait été mis en cause pour plusieurs faits de vols ces dernières années et conduite sous drogue et sans permis" et "B.V., 21 ans, mis en cause pour vol, détention frauduleuse de faux documents et usage de faux " ne sont donc désormais plus sur le territoire. Avant leur expulsion, les trois avaient été "placés au centre de rétention administrative de Lyon ", selon le Ministre de l’Intérieur.

De plus, Gérald Darmanin a également dévoilé les éloignements ce mardi de deux autres individus qui étaient placés au centre de rétention administrative de Lyon, "H.B., 23 ans, qui avait été mis en cause pour plusieurs vols avec violence en 2023" et "N.V., 21 ans, qui avait été mis en cause pour plusieurs faits de vols ces dernières années et conduite sous drogue et sans permis".

Pour rappel, le ministre de l’Intérieur avait annoncé après l’attentat d’Arras le 13 octobre qu’il souhaitait intégrer à son projet de loi sur l'immigration des mesures pour expulser plus facilement les étrangers délinquants, mais aussi ceux radicalisés.