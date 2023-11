Racing 92-LOU : marquer aussi les esprits à l'extérieur

Une semaine après la reprise réussie du Top 14 et une victoire sans conteste à domicile contre l'ASM, les joueurs de Fabien Gengenbacher seront opposés au Racing 92, actuel 3e du championnat.

Autant dire que si les Rouge et Noir arrivent en dilettante pour cette 5e journée, cela va mal se passer. Car le Racing 92 est l'équipe qui a inscrit le plus d'essais (17) depuis le début de la saison, et c'est la deuxième meilleure défense derrière le Stade Français. Un mur tranchant que Jérôme Rey et ses partenaires tenteront de faire plier, comme celui de Clermont au Matmut Stadium de Gerland.

Pour l'occasion, Fabien Gengenbacher va lancer Monty Ioane dans le grand bain pour sa première avec le maillot lyonnais.

🔥 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐮 𝐋𝐎𝐔 #R92LOU

Découvrez l'équipe retenue pour le déplacement au Racing 92 ce samedi (21h05).



👆 Premier match pour 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐲 𝐈𝐨𝐚𝐧𝐞 , 5⃣0⃣ème pour 𝐌𝐢𝐜𝐤𝐚𝐞𝐥 𝐆𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐝 et 𝐉𝐞́𝐫𝐨̂𝐦𝐞 𝐑𝐞𝐲

.#LaForceDuLOU#LaMeute pic.twitter.com/nR7m0Xx4aV — LOU Rugby (@LeLOURugby) November 3, 2023

Coup d'envoi de Racing 92-LOU Rugby à la Paris La Défense Arena à 21h05 ce samedi soir (Canal +).

Le groupe lyonnais convoqué face au Racing 92 :

Bamba, Devisme, Kaabèche, Rey, Tafili, Charcosset, Coltman, Marchand, Geraci, Lambey, Taofifenua R., William, Botha, Cretin, Guillard, Saginadze, Couilloud, Page Relo, Rimet, Jackson, Smith, Godwin, Maraku, Regard, Ioane, Mignot, Rattez, Niniashvili.